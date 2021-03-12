Биатлонистка Миронова: ничего не произошло, просто три промаха, и всё
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Ничего не произошло. Просто три промаха, и всё. Лёжа я с одним выстрелом поторопилась, стоя… Пока не понимаю, почему ошиблась», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Российская биатлонистка допустила один промах на первом огневом рубеже и ещё два — на втором. По итогам спринта она заняла 52-е место, уступив победительнице 1 минуту 48,6 секунды.
Ранее Ульяна Кайшева заявила, что не понимает, почему промахнулась на огневых рубежах, несмотря на абсолютный штиль.