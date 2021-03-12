Биатлонистка Миронова: ничего не произошло, просто три промаха, и всё

Короткая ссылка
Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонистка Миронова: ничего не произошло, просто три промаха, и всё
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Ничего не произошло. Просто три промаха, и всё. Лёжа я с одним выстрелом поторопилась, стоя… Пока не понимаю, почему ошиблась», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Российская биатлонистка допустила один промах на первом огневом рубеже и ещё два — на втором. По итогам спринта она заняла 52-е место, уступив победительнице 1 минуту 48,6 секунды.

Ранее Ульяна Кайшева заявила, что не понимает, почему промахнулась на огневых рубежах, несмотря на абсолютный штиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить