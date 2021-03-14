Сборная России завоевала серебро в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Сборная России по биатлону заняла второе место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Российская команда в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина преодолела дистанцию за 42 минуты 30,9 секунды и использовала шесть дополнительных патронов.

Россияне уступили победителям — сборной Норвегии (Каролин Эрдаль и Александер Фьелд Андерсен) 20,0 секунды. Тройку призёров замкнули представители Франции Пола Боте и Себастьен Маон.

Ранее сообщалось, что Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап КМ по биатлону.