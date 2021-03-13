Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап КМ по биатлону

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Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева вызваны в национальную сборную на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в шведском Эстерсунде.
Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап КМ по биатлону
  • РИА Новости

По словам старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, которые передаёт пресс-служба СБР, вызов Шевченко и Гореевой не является внеплановым.

«Это было запланировано ещё после чемпионата мира. Мы имеем право дозаявить двух человек из тех, кто выступает в Кубке IBU, и обе Насти входят там в число лидеров, Шевченко — пятая в общем зачёте, Гореева — седьмая. Завтра встречаю их в аэропорту Праги», — заявил специалист.

Этап в Эстерсунде пройдёт с 18 по 21 марта. В настоящее время национальная команда находится в Чехии, где проходит предпоследний этап сезона.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки установили антирекорд в гонке КМ.

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