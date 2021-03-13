Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап КМ по биатлону
- РИА Новости
По словам старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, которые передаёт пресс-служба СБР, вызов Шевченко и Гореевой не является внеплановым.
«Это было запланировано ещё после чемпионата мира. Мы имеем право дозаявить двух человек из тех, кто выступает в Кубке IBU, и обе Насти входят там в число лидеров, Шевченко — пятая в общем зачёте, Гореева — седьмая. Завтра встречаю их в аэропорту Праги», — заявил специалист.
Этап в Эстерсунде пройдёт с 18 по 21 марта. В настоящее время национальная команда находится в Чехии, где проходит предпоследний этап сезона.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки установили антирекорд в гонке КМ.