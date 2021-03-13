Российские биатлонистки установили антирекорд в гонке КМ

Женская сборная России показала худшее выступление с своей истории в гонке Кубка мира по биатлону.

В гонке преследования на этапе в чешском Нове-Место лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая с тремя промахами заняла 37-е место.

Это является худшим результатом женской национальной команды в её истории.

Прежний антирекорд был установлен в спринте на этапе сезона-2012/12 в норвежском Хольменколлене. Тогда Екатерина Юрьева стала лучшей из россиянок, заняв 35-е место.

Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Нове-Место.