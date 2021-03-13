Российские биатлонистки установили антирекорд в гонке КМ

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Женская сборная России показала худшее выступление с своей истории в гонке Кубка мира по биатлону.
Российские биатлонистки установили антирекорд в гонке КМ
  • РИА Новости

В гонке преследования на этапе в чешском Нове-Место лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая с тремя промахами заняла 37-е место. 

Это является худшим результатом женской национальной команды в её истории.

Прежний антирекорд был установлен в спринте на этапе сезона-2012/12 в норвежском Хольменколлене. Тогда Екатерина Юрьева стала лучшей из россиянок, заняв 35-е место.

Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Нове-Место.

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