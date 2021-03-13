Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — вне топ-20

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Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — вне топ-20
  • Reuters

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 27 минут 13,6 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова, отстрелявшая на ноль (+ 34,6). Тройку призёров с двумя промахами замкнула немка Франциска Пройс (+ 40,2).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, с тремя промахами занявшая 37-е место (+ 3:25,5). Ульяна Кайшева с четырьмя промахами — 43-я (+ 3:56,1), Татьяна Акимова с пятью промахами — 51-я (+ 4;35,9), а Светлана Миронова с восемью промахами — 57-я (+ 5;34,9).

Ранее сообщалось, что Кентен Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования на этапе КМ в Нове-Место.

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