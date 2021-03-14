Латыпов считает, что неплохо отработал на своём этапе смешанной эстафеты в Нове-Место

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Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в смешанной эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Латыпов считает, что неплохо отработал на своём этапе смешанной эстафеты в Нове-Место
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Получилось сработать неплохо. Но стоя, конечно же, рисковал. Пытался сделать всё быстро. Шанс был бы, если бы очень быстро отстрелялся и точно. Тогда могли бы побороться за шестёрку. Но первым же выстрелом допустил промах. Это выбило из борьбы. Задачу ставил, чтобы сработать в своём ритме. У меня это получилось», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Он отметил, что не может назвать плохими свои выступления на втором подряд этапе в Нове-Место.

«Есть положительные моменты. Да, есть ошибки. Значит, есть над чем работать. Надо двигаться в этом направлении, улучшать себя. Знаю, что могу бороться и за подиум в том числе. Есть эта уверенность. Понимаю, что нужно и можно работать. Думаю, что это приносит свои плоды. В скором времени буду стараться это сделать», — добавил биатлонист.

Латыпов бежал заключительный, четвёртый этап, приняв эстафету у Александра Логинова девятым, и, допустив два промаха, финишировал на седьмом месте.

Ранее Казакевич призналась, что в сборной России по биатлону царит напряжённая атмосфера из-за результатов.

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