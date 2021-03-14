Губерниев: такое ощущение, что Логинов совершенно не готов

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губернив высказался о результатах смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Губерниев: такое ощущение, что Логинов совершенно не готов
  • РИА Новости

«Не знаю, что происходит с Логиновым. Такое ощущение, что он совершенно не готов. У него не поставлена стрельба. Уже не первый раз подводит нас именно в эстафете. Как можно было привезти два круга? Мы сегодня могли бороться за медали. И Ульяна Кайшева, и Эдик Латыпов достойно себя показали. Может быть, это потому, что Саша тренируется отдельно, может, психология. Так стрелять нельзя», — сказал Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Чехии. Логинов на своём отрезке не сумел справиться со стрельбой и ушёл на два штрафных круга.

Ранее Логинов отказался от общения с прессой после эстафеты на этапе КМ в Нове-Место.

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