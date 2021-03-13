Биатлонистка Экхофф досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус»

Норвежка Тириль Экхофф досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2020/21.

Благодаря победе в пасьюте на этапе в чешском Нове-Место в активе Экхофф стало 1043 очка, и за три личные гонки до завершения сезона 30-летняя норвежка оказалась недостижимой для преследовательниц, ближайшей из которых является её соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн, набравшая 903 очка.

Тройку лидеров общего зачёта занимает шведка Ханна Эберг — 824 балла.

Лучшей из россиянок по итогам 23 гонок является Светлана Миронова — занимающая 19-е место с 382 очками.

В прошлом сезоне общий зачёт Кубка мира выиграла итальянка Доротея Вирер.

Ранее сообщалось, что женская сборная Швеции завоевала «Малый хрустальный глобус» в эстафетах.