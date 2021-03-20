Падин предположил, что влияет на неудачные результаты сборной России по биатлону
- РИА Новости
«Мне кажется, здесь играет достаточно негативную роль большая доля ответственности у российской команды», — сказал Падин в интервью RT.
По его мнению, у российской команды гораздо больше ответственности, чем у норвежцев.
«В российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. После первой же осечки возникает огромное количество критических замечаний», — добавил тренер.
Ранее Падин сравнил программы подготовки российских биатлонистов с иностранными.