Падин предположил, что влияет на неудачные результаты сборной России по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал, что влияет на неудачные результаты национальной команды.

«Мне кажется, здесь играет достаточно негативную роль большая доля ответственности у российской команды», — сказал Падин в интервью RT.

По его мнению, у российской команды гораздо больше ответственности, чем у норвежцев.

«В российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. После первой же осечки возникает огромное количество критических замечаний», — добавил тренер.

Ранее Падин сравнил программы подготовки российских биатлонистов с иностранными.