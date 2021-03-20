Падин предположил, что влияет на неудачные результаты сборной России по биатлону

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Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал, что влияет на неудачные результаты национальной команды.
Падин предположил, что влияет на неудачные результаты сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Мне кажется, здесь играет достаточно негативную роль большая доля ответственности у российской команды», — сказал Падин в интервью RT.

По его мнению, у российской команды гораздо больше ответственности, чем у норвежцев.

«В российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. После первой же осечки возникает огромное количество критических замечаний», — добавил тренер.

Ранее Падин сравнил программы подготовки российских биатлонистов с иностранными.

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