Падин сравнил программы подготовки российских и иностранных биатлонистов

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Бывший тренер сборной России, который ныне работает в белорусской национальной команде, Андрей Падин высказался о программе подготовки иностранных биатлонистов.
Падин сравнил программы подготовки российских и иностранных биатлонистов
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если вернуться к теме командной подготовки наших соперников, стоит сказать, что и норвежская сборная, и французская не обособлены мужским или женским коллективами. У них обе команды работают вместе. И даже, можно сказать, по одной программе. Перед чемпионатом мира мы с белорусами готовились в Антхольце, где точно так же, по одной программе, тренировались шведы, итальянцы. Было очень интересно смотреть на это со стороны», — сказал Падин в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что нет никаких проблем в том, чтобы мужчины и женщины работали по единой программе.

«Программа — это прежде всего одинаковая направленность нагрузок. А вот дозировка может быть разной», — добавил Падин.

Ранее Падин выразил мнение, что сборной России по биатлону не хватает командного духа.

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