Падин считает, что сборной России по биатлону не хватает командного духа

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Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал, чего не хватает нынешней национальной команде.
Падин считает, что сборной России по биатлону не хватает командного духа
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы всегда берём в пример лидеров: Норвегию, Францию, Германию. И прекрасно видим, что сборные этих стран — как яйцо, внутри которого сфокусировано всё лучшее. Они, во-первых, выступают достаточно ровно. Во-вторых, поддерживают друг друга в победах, при неудачах. Как говорится, печали и радости проходят вместе. Глядя со стороны на российскую сборную, я бы сказал, что командного духа ей, конечно, не хватает. Но для того чтобы он был, надо работать в едином коллективе», — сказал Падин в интервью RT.

Он отметил, что биатлон в целом является индивидуальным видом спорта, но в таких видах программы, как эстафеты, как раз и проявляется командный дух, поскольку каждому нужно биться за партнёров.

«Для этого, собственно, и нужны командная тактика, взаимопонимание», — подчеркнул Падин.

Ранее экс-тренер сборной России по биатлону высказался о самоподготовке Логинова.

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