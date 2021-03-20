Экс-тренер сборной России по биатлону высказался о самоподготовке Логинова

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Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением по поводу индивидуальной подготовки лидера национальной команды Александра Логинова.
Экс-тренер сборной России по биатлону высказался о самоподготовке Логинова
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Когда я был в сборной, таких случаев вроде и не было. Скорее, мы могли говорить о некоторых изменениях в общем плане работы в тех случаях, когда замечали, что спортсмен какую-то нагрузку не тянет. Некоторые, наоборот, стремились увеличить объёмы. Но индивидуалистов особо не припомню... Главная оценка труда, который был использован при подготовке к сезону, — это, конечно же, медаль на главном старте. Даже если бы Саша не стал чемпионом, а завоевал бы в личных гонках серебро или бронзу, были бы основания говорить, что спортсмен сделал всё правильно. Но медали не случилось. Значит, и подготовка была несовершенна», — сказал Падин в интервью RT.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что считает потерю квоты женской сборной России на КМ показателем работы тренерского штаба.

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