Васильев считает потерю квоты женской сборной России на КМ показателем работы тренерского штаба

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России по биатлону на следующий сезон Кубка мира.

«Потеря квоты — подведение итогов работы тренерского штаба женской сборной, даже не всего штаба, а именно старшего тренера. Невозможно смотреть на то, как всё происходит. Боюсь жёстко выразиться, но всё происходит максимально непрофессионально. Сейчас мы теряем квоты, потом начнём бороться за двадцатку, так можно скатиться до аутсайдеров и статистов», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что если бы не грядущий предолимпийский сезон, то можно было бы поменять старшего тренера женской и мужской команд, но в преддверии Игр подобные шаги не стоит предпринимать.

«Но чтобы поменять и сломить эту непростую ситуацию, нужно разделить команду на два потока, и чтобы ими руководили разные тренеры. Также сделать и в мужском составе, лыжники давно работают по такому сценарию. Нужно попытаться разными методиками добыть результат на Олимпийских играх», — добавил Васильев.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Тихонов высказал мнение, что не стоит винить биатлонисток в потере квоты женской сборной России на КМ.