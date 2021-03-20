Васильев считает потерю квоты женской сборной России на КМ показателем работы тренерского штаба

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России по биатлону на следующий сезон Кубка мира.
Васильев считает потерю квоты женской сборной России на КМ показателем работы тренерского штаба
  • globallookpress.com

«Потеря квоты — подведение итогов работы тренерского штаба женской сборной, даже не всего штаба, а именно старшего тренера. Невозможно смотреть на то, как всё происходит. Боюсь жёстко выразиться, но всё происходит максимально непрофессионально. Сейчас мы теряем квоты, потом начнём бороться за двадцатку, так можно скатиться до аутсайдеров и статистов», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что если бы не грядущий предолимпийский сезон, то можно было бы поменять старшего тренера женской и мужской команд, но в преддверии Игр подобные шаги не стоит предпринимать.

«Но чтобы поменять и сломить эту непростую ситуацию, нужно разделить команду на два потока, и чтобы ими руководили разные тренеры. Также сделать и в мужском составе, лыжники давно работают по такому сценарию. Нужно попытаться разными методиками добыть результат на Олимпийских играх», — добавил Васильев.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Тихонов высказал мнение, что не стоит винить биатлонисток в потере квоты женской сборной России на КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить