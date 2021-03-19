Тихонов считает, что не стоит винить биатлонисток в потере квоты женской сборной России на КМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России по биатлону на следующий сезон Кубка мира.

«Трагедия в нашем биатлоне уже давно. Сегодня всё пришло к закономерному итогу. Я всё это предсказывал. Так что чему тут удивляться? Спортсменок не надо винить в этом. Когда бордель не приносит дохода, то меняют не мебель. Шашилов перед гонкой говорил, что надежда умирает последней. Сегодня она умерла. Никто ведь не может на что-то ответить. Люди в нашем руководстве как будто не из того мира. Печально и плачевно всё до безобразия. Этот антирекорд будет побит совсем не скоро», — приводит слова Тихонова Sport24.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о потере квоты женской сборной России по биатлону.