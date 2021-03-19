Губерниев высказался о потере квоты женской сборной России по биатлону
- РИА Новости
«Ну что, ребята, женская квота потеряна, на следующий год выступаем впятером всего лишь. Беларусь — молодцы, девчонки вчетвером сделали такой мощный рывок под руководством австрийского тренера. Но всё понятно, проблемы — они остаются», — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.
Он также обратился к тренерам национальной команды с вопросом по поводу Анастасии Гореевой. По мнению комментатора, 21-летняя биатлонистка должна была выступать за основную команду весь сезон.
Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.
Ранее Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте.