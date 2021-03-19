Губерниев высказался о потере квоты женской сборной России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на потерю квоты женской сборной России по биатлону на следующий сезон Кубка мира.

«Ну что, ребята, женская квота потеряна, на следующий год выступаем впятером всего лишь. Беларусь — молодцы, девчонки вчетвером сделали такой мощный рывок под руководством австрийского тренера. Но всё понятно, проблемы — они остаются», — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.

Он также обратился к тренерам национальной команды с вопросом по поводу Анастасии Гореевой. По мнению комментатора, 21-летняя биатлонистка должна была выступать за основную команду весь сезон.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте.