Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиянок в спринтерской гонке на десятом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Губерниев с иронией отреагировал на результат российских биатлонисток в спринте
  • РИА Новости

«Женская сборная России, ну что такое? Сижу вот в Стокгольме, жду вылета в Эстерсунд. Не поспел на гонку. Комментатора поменяли на фарт. Думали, может с другим будет одержана яркая победа. Неужели нет? Неужели дело не в комментаторе?» — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.

Лучшей из россиянок в спринте стала Ульяна Кайшева, которая заняла 16-е место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Также женская сборная России потеряла квоту на следующий сезон по итогам Кубка наций.

Ранее Светлана Миронова заявила, что женской сборной России по биатлону нужен опытный тренер по стрельбе.

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