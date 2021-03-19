Миронова заявила, что женской сборной России по биатлону нужен опытный тренер по стрельбе

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Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги сезона Кубка мира после спринта на десятом этапе в шведском Эстерсунде.
Миронова заявила, что женской сборной России по биатлону нужен опытный тренер по стрельбе
  • РИА Новости

«У меня получился сезон с большим количеством опыта, после каждой гонки проводился анализ. И что-то приобретается. Наверное, в этом сезоне было много расстройств, но были старты, когда действительно всё было неплохо», — приводит слова Мироновой РИА Новости со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

По её словам, она сконцентрирована на оставшихся гонках, а также отметила, что в следующем сезоне необходимо более тщательно работать над деталями в работе на рубеже.

«И, наверное, нужен хороший опытный специалист, чтобы он видел ошибки, а мы могли их очень быстро исправлять», — сказала Миронова.

В спринте Миронова заняла 24-е место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее сообщалось, что женская сборная России лишилась полной квоты в Кубке мира по биатлону.

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