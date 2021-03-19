Женская сборная России лишилась полной квоты в Кубке мира по биатлону

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Женская сборная России по биатлону завершила сезон на шестом месте в зачёте Кубка наций, из-за чего лишилась максимальной квоты на следующий сезон.
Женская сборная России лишилась полной квоты в Кубке мира по биатлону
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Россиянки набрали по итогам Кубка наций 6407 очков, уступив Белоруссии (6433).

Победительницами стали норвежские биатлонистки (7305), а далее расположились Швеция (7146), Германия (7056) и Франция (7001).

Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, а Ульяна Кайшева стала 16-й.

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