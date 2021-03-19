Женская сборная России лишилась полной квоты в Кубке мира по биатлону
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Россиянки набрали по итогам Кубка наций 6407 очков, уступив Белоруссии (6433).
Победительницами стали норвежские биатлонистки (7305), а далее расположились Швеция (7146), Германия (7056) и Франция (7001).
Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.
Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, а Ульяна Кайшева стала 16-й.