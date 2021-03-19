Женская сборная России лишилась полной квоты в Кубке мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону завершила сезон на шестом месте в зачёте Кубка наций, из-за чего лишилась максимальной квоты на следующий сезон.

© РИА Новости / Алексей Филиппов