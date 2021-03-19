Потеря максимальной квоты и сбой на последнем круге: как прошли спринты для россиян на финальном этапе КМ по биатлону

Россияне не сумели попасть в десятку сильнейших в спринтерских гонках в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. У женщин лучшей стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место. При этом они пропустили вперёд Белоруссию в общем зачёте Кубка наций и лишились максимальной квоты. А Ирина Казакевич, допустив семь промахов, показала 100-й результат и установила антирекорд отечественной команды. У мужчин Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов на последнем круге проиграли более 20 секунд. А молодые Саид Каримулла Халили и Кирилл Стрельцов даже не попали в пасьют.

Антирекорд Казакевич

К финалу Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сборная России подходила не в лучшем состоянии. Мало того что отечественная команда неудачно выступила на чемпионате планеты в Поклюке, так ещё и на последующих этапах КМ в Нове-Место смотрелась крайне слабо. В первую очередь это касается женщин, которые в Чехии били антирекорд за антирекордом. Например, в спринте неделю назад кубковые очки сумела набрать только Татьяна Акимова, занявшая 25-е место. А в гонке преследования лучшей из наших стала Лариса Кукулина, показавшая 37-е время.

Столь неудачные результаты до предела обострили борьбу за пятое место в общем зачёте Кубка наций, которое позволяет выставлять на старт в гонках КМ шесть биатлонисток. Белоруссия сократила отставание от России до 46 очков и в Швеции рассчитывала вырваться вперёд. Спринт был последней возможностью изменить своё положение, так как пасьют с масс-стартом в зачёт не пойдут.

Причём российская сборная в Эстерсунде получила возможность бросить в бой сразу восемь участниц, и компанию устоявшейся шестёрке составили молодые Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. И если первая в нынешнем сезоне уже опробовала себя на элитном уровне, то 21-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров дебютировала на КМ.

К сожалению, чуда в этот день не произошло, хотя россиянки выглядели не настолько безнадёжно, как в Нове-Место. Но всё равно их не лучшая физическая готовность бросалась в глаза. Например, Ульяна Кайшева впервые в текущем сезоне не допустила промахов в личной гонке, но заняла лишь 16-е место с отставанием в 38,9 секунды от лидера. Данный результат оказался лучшим для отечественной сборной.

Остальные не обошлись без промахов и проиграли намного больше. Лариса Куклина оставила незакрытой одну мишень, но уступила почти минуту и расположилась на 29-м месте. Татьяна Акимова и Евгения Павлова тоже допустили по одной осечке, но даже не попали в кубковые очки (45-я и 49-я строчки соответственно).

Шевченко в дебютной гонке допустила один промах на лёжке и чисто прошла стойку, однако в топ-40 подняться также не сумела, показав 53-й результат.

Те же россиянки, которые выглядели ходом лучше подруг по команде, уступали им в стрелковом компоненте. Светлана Миронова, стартовавшая первой из соотечественниц, отметилась двумя помарками и заняла 24-е место (+52,6). Если бы не промахи, она вполне могла побороться за топ-5.

Гореева с двумя промахами на лёжке и чистой стойкой сумела зацепиться за кубковые очки (38-я). А вот Ирину Казакевич ждал очередной провал. Если в последнем спринте в Нове-Место она промахнулась на стойке четыре раза, то на этот раз — все пять. Плюс к этому Ирина оставила незакрытыми две мишени на лёжке. Причиной столь неудачной работы на рубежах стала поломка винтовки. Как итог — предпоследнее, 100-е место и худшее выступление на КМ в истории российского биатлона.

Белоруски выступили на порядок лучше. Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, если бы не промах последним выстрелом на стойке, вполне могла взять медаль, но осталась 11-й. 13-й, несмотря на две осечки, стала Анна Сола. Рядом финишировала и Ирина Кривко (18-я).

Плотные результаты позволили им всё же обойти Россию в Кубке наций. В активе отечественной команды по итогам сезона значатся 6407 очка, тогда как у белорусок — 6433. В следующем сезоне они получат максимальную квоту, а отечественный коллектив вновь будет вынужден делать ставку лишь на пять биатлонисток.

Определилась и судьба «Малого Хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок. Тириль Экхофф одержала седьмую победу подряд в текущем сезоне в данной дисциплине. Также она практически гарантировала себе первый в карьере «Большой Хрустальный глобус», ведь от соотечественницы Марте Олсбю Рёйселанд её отделяют 179 баллов.

Допустившая один промах Экхофф сумела на 2,5 секунды опередить идеально стрелявшую Доротею Вирер. На выходе со второго рубежа скандинавка уступала сопернице 5,5 секунды, но на последнем круге не оставила ей шансов. Третье место заняла ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Лучший результат Гараничева

На первый план норвежцы вышли и в мужском спринте. Здесь Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд продолжают вести упорную борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. В преддверии финала турнира их в общем зачёте разделяли всего 25 баллов в пользу действующего обладателя трофея. Символично, что именно он ушёл на старт под первым номером. Его главный соперник отправился в бой под 12-м.

При этом мужская гонка проходила в куда более сложных погодных условиях, чем женская. Ветер усилился, и над стадионом повалил снег. Как раз в один из порывов на лёжке попал Йоханнес. Испытывающий проблемы со стрельбой по ходу всего сезона лидер тотала допустил два промаха и преподнёс шикарный подарок Легрейду. Соперник им воспользовался, но при этом демонстрировал не самую высокую скорость.

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На стойке Бё-младший просто не имел права ошибаться и отработал точно. Тем же ответил Легрейд. Однако даже идеальная стрельба не позволила ему не только подняться в первую тройку, но даже попасть в топ-5. Он занял шестое место, уступив лидеру полминуты. Следом за ним расположился Йоханнес. Таким образом, его отрыв от преследователя сократился всего до 15 баллов. Попутно Бё-младший завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов, опередив всё того же Легрейда.

Победу же одержал Лукас Хофер. Опытный итальянец, несмотря на сильный ветер, закрыл все десять мишеней и показал отличный ход. До конца борьбу ему навязывал швед Себастиан Самуэльссон, но на финише он всё-таки уступил конкуренту четыре секунды. Третью строчку занял Тарьей Бё.

Что касается россиян, то они вновь оказались далеки от сражения за медали. Лучший ход в команде показал Эдуард Латыпов, однако два промаха на лёжке не позволили ему подняться даже в двадцатку сильнейших — 23-е место (+1:22,8).

Чтобы понять, насколько быстрее соотечественников оказался Латыпов, достаточно того факта, что допустившего один промах Александра Логинова (26-я строчка) он опередил почти на три секунды. Совсем немного Эдуарду не хватило, чтобы обойти Матвея Елисеева.

Елисеев, также совершивший на рубежах одну ошибку, расположился на 21-м месте. При этом у него вновь возникли серьёзные проблемы на последнем круге. Со стойки он уходил с отставанием от Хофера в 48,3 секунды, а на финише уступил итальянцу 1:18,7.

Лучшим же из россиян стал Евгений Гараничев. Ему удалось точно отстреляться и занять наивысшее для себя в текущем сезоне КМ место — 11-е. К сожалению, Гараничев, как и Елисеев проиграл на последнем круге более 20 секунд. Однако призёра Олимпийских игр оправдывает старт в поздних номерах и порядком разбитая трасса.

В тяжелейших погодных условиях провалились и молодые Саид Каримулла Халили и Кирилл Стрельцов. Первый с тремя промахами (+2:36,9) показал 68-й результат, а второй с одним (+2:29,8) — 64-й. Оба даже не попали в пасьют.