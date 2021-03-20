Чепиков призвал сильно не расстраиваться из-за потери квоты женской сборной России на КМ

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России на следующий сезон Кубка мира.
Чепиков призвал сильно не расстраиваться из-за потери квоты женской сборной России на КМ
  • © РИА Новости / Владислав Белогруд

«Не думаю, что надо чрезмерно расстраиваться. Конечно, когда выступают шесть человек, это лучше, чем пять. Но нужно понимать, что у нас в этом сезоне была определённая адаптация, новые тренеры работали. Но по опыту я знаю, что на будущий год команда должна добиться прогресса и вернуть утраченные позиции», — приводит слова Чепикова «Матч ТВ».

Он отметил, что старший тренер женской команды Михаил Шашилов должен остаться в команде.

«У него раньше не было опыта работы с командой на Кубке мира. Он сейчас всё посмотрел, проанализировал ситуацию и сделал выводы. Возможно, надо усилить позицию тренера по стрельбе. Нужно проанализировать нынешний сезон и готовиться к следующему. Если мы каждый год будем менять в сборной тренеров, то, думаю, ситуация не улучшится», — добавил Чепиков.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Тихонов высказал мнение, что не стоит винить биатлонисток в потере квоты женской сборной России на КМ.

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