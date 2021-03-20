Чепиков призвал сильно не расстраиваться из-за потери квоты женской сборной России на КМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал потерю максимальной квоты женской сборной России на следующий сезон Кубка мира.

«Не думаю, что надо чрезмерно расстраиваться. Конечно, когда выступают шесть человек, это лучше, чем пять. Но нужно понимать, что у нас в этом сезоне была определённая адаптация, новые тренеры работали. Но по опыту я знаю, что на будущий год команда должна добиться прогресса и вернуть утраченные позиции», — приводит слова Чепикова «Матч ТВ».

Он отметил, что старший тренер женской команды Михаил Шашилов должен остаться в команде.

«У него раньше не было опыта работы с командой на Кубке мира. Он сейчас всё посмотрел, проанализировал ситуацию и сделал выводы. Возможно, надо усилить позицию тренера по стрельбе. Нужно проанализировать нынешний сезон и готовиться к следующему. Если мы каждый год будем менять в сборной тренеров, то, думаю, ситуация не улучшится», — добавил Чепиков.

Женская сборная России лишилась полной квоты на следующий сезон из-за шестого места в Кубке наций. Для возвращения квоты сборной России в следующем сезоне необходимо вернуться в топ-5 по итогам Кубка наций.

Ранее Тихонов высказал мнение, что не стоит винить биатлонисток в потере квоты женской сборной России на КМ.