Легрейд выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Гараничев — 12-й

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Норвежец Стурла Холм Легрейд одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Легрейд выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Гараничев — 12-й
  • Reuters

Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 40,5 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё, уступивший 22,6 секунды и допустивший три промаха.

Тройку призёров с отставанием на 32,4 секунды и четырьмя промахами замкнул итальянец Лукас Хофер.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, допустивший три промаха и занявший 12-е место с отставанием от победителя на 1 минуту 45,5 секунды.

Александр Логинов с четырьмя промахами финишировал 15-м, Эдуард Латыпов с пятью промахами — 18-й, а Матвей Елисеев с четырьмя промахами — 45-й.

Ранее сообщалось, что Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Кайшева — восьмая.

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