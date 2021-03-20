Кайшева заявила, что на третьем рубеже было тяжело стрелять из-за ветра

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Кайшева заявила, что на третьем рубеже было тяжело стрелять из-за ветра
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Было очень интересно, в последнее время все гонки интересные, разные. Что касается подсказок тренеров, я прошу ничего не говорить, кроме последнего круга, чтобы работать в своём темпе. Как сегодня работалось на рубеже? Я долго стреляла, потому что думала, что лучше попаду, потому что бежала не очень быстро. Чудо, что я попадала. На третьем рубеже был особенно сильный ветер, думаю, это была самая тяжёлая стрельба», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Она также отметила, что ей бы хотелось продолжить индивидуально готовиться к соревнованиям и в следующем сезоне, так как это приносит результат.

«Пока не первые места, но, надеюсь, к этому идёт. Но пока не знаю, как тренировки будут организованы. Если руководство СБР настоит на общей подготовке, будем общаться и что-то решать», — добавила Кайшева.

Кайшева в гонке преследования стала лучшей из россиянок, заняв восьмое место.

Ранее сообщалось, что Марте Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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