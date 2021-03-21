Серебро в день рождения и лучшая гонка в карьере: как Латыпов и Кайшева блеснули в масс-стартах на этапе КМ по биатлону

Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. В свой 27-й день рождения россиянин впервые завоевал медаль в рамках турнира. При этом «Большой хрустальный глобус» в третий раз подряд достался Йоханнесу Бё. А у женщин лучший результат в карьере показала Ульяна Кайшева. Она заняла пятое место, уступив победительнице Ингрид Ландмарк Тандреволд 20,1 секунды.

Удачное выступление россиянок при шторме

Проведение масс-стартов в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде до последнего момента находилось под большим вопросом. Ветер, который уже накануне ощутимо мешал спортсменам, в воскресенье только усилился. Порывами на стадионе даже срывало с места рекламные щиты.

Отмена гонок в таких условиях стала бы логичным шагом. Однако она бы лишила болельщиков невероятной интриги в борьбе за «Большой хрустальный глобус» у мужчин, ведь перед заключительным днём соревнований Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё шли практически вровень. В итоге масс-старты состоялись, но были перенесены на более позднее время. Однако стрельба фактически превратилась в лотерею.

У женщин такой яркой борьбы не ожидалось, поскольку Тириль Экхофф заранее гарантировала себе Кубок мира. Также она выиграла «Малый хрустальный глобус» в спринтах и гонках преследования. А вот в зачёте масс-стартов норвежка шла лишь четвёртой с отставанием от лидирующей Жюли Симон на 11 очков.

Из россиянок право стартовать в воскресенье получили только Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Забегая вперёд, отметим, что в итоге обе выступили вполне достойно.

Однако ситуация на дистанции резко менялась после каждого огневого рубежа. И если на лёжке биатлонистки ещё справлялись с ветром, то на стойке допускали один промах за другим. После первой половины гонки в лидерах шла закрывшая все десять мишеней украинка Юлия Джима, а неподалёку располагались Маркета Давидова, Доротея Вирер, Франциска Пройс и Анна Сола. Россиянки допустили по два промаха.

В дальнейшем у всех были серьёзные проблемы. Джима, чешка и немка допустили четыре осечки, белоруска — три, итальянка — две. Зато Миронова — лишь одну, сразу переместилась на шестое место и включилась в борьбу за медали. Кайшева промахнулась на раз больше и замыкала десятку. Вперёд же вырвалась Динара Алимбекова, которая умудрилась отстрелять точно.

Последняя стойка вновь изменила расклад сил. Вирер провела на рубеже более двух минут, стараясь переждать порыв ветра, но всё равно допустила три промаха и в итоге финишировала лишь 26-й. Алимбекова также оставила незакрытыми три мишени и, казалось, попрощалась с мечтой о медалях. Но много промахивались и все остальные, а потому белоруска умудрилась после трёх штрафных кругов вернуться на дистанцию лидером. На второе место поднялась Ингрид Ландмарк Тандреволд, допустившая суммарно лишь пять промахов, а на третье — Лена Хекки.

Неподалёку расположились и россиянки. Кайшева с одной осечкой на последнем рубеже шла пятой с отставанием в 12 секунд от третьей позиции, а Миронова с двумя — десятой. К сожалению, побороться за медаль Ульяне не удалось. Пройс великолепно провела последний круг и легко обошла Хекки. Отечественная спортсменка сохранила за собой пятое место и продемонстрировала лучший результат в карьере в рамках КМ. Мироновой же сумела подняться на восьмую строчку.

Тандреволд в борьбе за победу легко опередила пробежавшую шесть штрафных кругов Алимбекову и не только впервые в карьере выиграла личную гонку на КМ, но и в последний момент завоевала «Малый хрустальный глобус».

Экхофф с восемью промахами стала лишь седьмой, а её соотечественница Марте Олсбу Рёйсланд, занявшая второе место в тотале, — 29-й с десятью. Но хуже всех стреляла уже упомянутая Симон. Француженка умудрилась не закрыть сразу 15 мишеней и не сумела сохранить лидерство в борьбе за «Малый хрустальный глобус».

Финиш с медалью для отечественного биатлона

В мужском масс-старте Россия была представлена Матвеем Елисеевым, Эдуардом Латыповым и Евгением Гараничевым. Александр Логинов в последний момент от участия в гонке отказался из-за проблем со здоровьем.

Ближе к вечеру ветер в Эстерсунде несколько стих, хотя и остался достаточно сильным, и спортсмены получили возможность работать на рубежах не в таких экстремальных условиях. Однако Йоханнес Бё допустил промах на первой же лёжке и позволил Легрейду обойти себя. Справились со стрельбой и Латыпов с Гараничевым, в то время как Елисеев отправился на штрафной круг.

А после второго рубежа идеально отстрелявший Эдуард, которому в день гонки исполнилось 27 лет, вовсе вышел на первое место. Более десяти секунд ему уступал швейцарец Беньямин Вегер и почти полминуты — Йоханнес Дале. Что касается другого Йоханнеса, то он допустил ещё один промах и опустился на 16-е место. Но и Легрейд совершил ошибку и шёл восьмым. Гараничев, который также стрелял идеально, располагался шестым.

Ход Латыпова не мог не радовать, но впереди его ждала нелюбимая стойка. К сожалению, отработать точно у россиянина не вышло. Он оставил незакрытыми сразу две мишени и отправился на штрафные круги. А вперёд неожиданно вырвались допустившие только по одному промаху Антонен Гигонна и Бенедикт Долль. Эдуард вернулся на дистанцию третьим, но вскоре позволил обойти себя Бё-младшему. На этот раз скандинав отстрелял точно и опережал Легрейда всего на одну позицию. Борьба за Большой хрустальный глобус достигла своего пика.

А на последнем рубеже коррективы в итоговое распределение мест внёс ветер. Гигонна и Долль попали в сильный порыв и допустили по четыре и три промаха соответственно. Латыпов же чудом закрыл все мишени и вернулся на первое место. В 6,5 секунды от него расположился Симон Детьё, а в 12,3 — Бё-младший, который окончательно оторвался от Легрейда.

Зная хорошую скорость Эдуарда на последнем круге, казалось, что он сумеет одержать победу, но отечественный биатлонист позволил французу догнать себя, а затем и обойти. А вот подуставший норвежец побороться с россиянином уже не смог.

Таким образом, Детьё одержал победу, а Латыпов впервые в карьере поднялся в первую тройку в личной гонке КМ и сделал себе отличный подарок на день рождения. Наконец, Йоханнес Бё в третий раз подряд выиграл Кубок мира. А его старший брат Тарьей взял «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Легрейд же вынужден довольствоваться аналогичными наградами в индивидуальных гонках и пасьютах.

Что касается других россиян, то Елисеев с тремя промахами финишировал 17-м, а Гараничев с четырьмя — 21-м. При этом все свои осечки Евгений допустил на стойках.