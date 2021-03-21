Серебро в день рождения и лучшая гонка в карьере: как Латыпов и Кайшева блеснули в масс-стартах на этапе КМ по биатлону

Короткая ссылка
Борислав Головин
Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. В свой 27-й день рождения россиянин впервые завоевал медаль в рамках турнира. При этом «Большой хрустальный глобус» в третий раз подряд достался Йоханнесу Бё. А у женщин лучший результат в карьере показала Ульяна Кайшева. Она заняла пятое место, уступив победительнице Ингрид Ландмарк Тандреволд 20,1 секунды.
Серебро в день рождения и лучшая гонка в карьере: как Латыпов и Кайшева блеснули в масс-стартах на этапе КМ по биатлону
  • Эдуард Латыпов
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

Удачное выступление россиянок при шторме

Проведение масс-стартов в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде до последнего момента находилось под большим вопросом. Ветер, который уже накануне ощутимо мешал спортсменам, в воскресенье только усилился. Порывами на стадионе даже срывало с места рекламные щиты.

Отмена гонок в таких условиях стала бы логичным шагом. Однако она бы лишила болельщиков невероятной интриги в борьбе за «Большой хрустальный глобус» у мужчин, ведь перед заключительным днём соревнований Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё шли практически вровень. В итоге масс-старты состоялись, но были перенесены на более позднее время. Однако стрельба фактически превратилась в лотерею.

У женщин такой яркой борьбы не ожидалось, поскольку Тириль Экхофф заранее гарантировала себе Кубок мира. Также она выиграла «Малый хрустальный глобус» в спринтах и гонках преследования. А вот в зачёте масс-стартов норвежка шла лишь четвёртой с отставанием от лидирующей Жюли Симон на 11 очков.

Из россиянок право стартовать в воскресенье получили только Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Забегая вперёд, отметим, что в итоге обе выступили вполне достойно.

Однако ситуация на дистанции резко менялась после каждого огневого рубежа. И если на лёжке биатлонистки ещё справлялись с ветром, то на стойке допускали один промах за другим. После первой половины гонки в лидерах шла закрывшая все десять мишеней украинка Юлия Джима, а неподалёку располагались Маркета Давидова, Доротея Вирер, Франциска Пройс и Анна Сола. Россиянки допустили по два промаха.

В дальнейшем у всех были серьёзные проблемы. Джима, чешка и немка допустили четыре осечки, белоруска — три, итальянка — две. Зато Миронова — лишь одну, сразу переместилась на шестое место и включилась в борьбу за медали. Кайшева промахнулась на раз больше и замыкала десятку. Вперёд же вырвалась Динара Алимбекова, которая умудрилась отстрелять точно.

Также по теме
Россияне без медалей и обострение борьбы за лидерство: чем завершились пасьюты на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Российские биатлонисты остались без медалей в гонках преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ульяна Кайшева...

Последняя стойка вновь изменила расклад сил. Вирер провела на рубеже более двух минут, стараясь переждать порыв ветра, но всё равно допустила три промаха и в итоге финишировала лишь 26-й. Алимбекова также оставила незакрытыми три мишени и, казалось, попрощалась с мечтой о медалях. Но много промахивались и все остальные, а потому белоруска умудрилась после трёх штрафных кругов вернуться на дистанцию лидером. На второе место поднялась Ингрид Ландмарк Тандреволд, допустившая суммарно лишь пять промахов, а на третье — Лена Хекки.

Неподалёку расположились и россиянки. Кайшева с одной осечкой на последнем рубеже шла пятой с отставанием в 12 секунд от третьей позиции, а Миронова с двумя — десятой. К сожалению, побороться за медаль Ульяне не удалось. Пройс великолепно провела последний круг и легко обошла Хекки. Отечественная спортсменка сохранила за собой пятое место и продемонстрировала лучший результат в карьере в рамках КМ. Мироновой же сумела подняться на восьмую строчку.

Тандреволд в борьбе за победу легко опередила пробежавшую шесть штрафных кругов Алимбекову и не только впервые в карьере выиграла личную гонку на КМ, но и в последний момент завоевала «Малый хрустальный глобус».

Экхофф с восемью промахами стала лишь седьмой, а её соотечественница Марте Олсбу Рёйсланд, занявшая второе место в тотале, — 29-й с десятью. Но хуже всех стреляла уже упомянутая Симон. Француженка умудрилась не закрыть сразу 15 мишеней и не сумела сохранить лидерство в борьбе за «Малый хрустальный глобус».

Финиш с медалью для отечественного биатлона

 

В мужском масс-старте Россия была представлена Матвеем Елисеевым, Эдуардом Латыповым и Евгением Гараничевым. Александр Логинов в последний момент от участия в гонке отказался из-за проблем со здоровьем.

Ближе к вечеру ветер в Эстерсунде несколько стих, хотя и остался достаточно сильным, и спортсмены получили возможность работать на рубежах не в таких экстремальных условиях. Однако Йоханнес Бё допустил промах на первой же лёжке и позволил Легрейду обойти себя. Справились со стрельбой и Латыпов с Гараничевым, в то время как Елисеев отправился на штрафной круг.

Также по теме
«Каждый должен иметь шанс исправить ошибку»: Падин о критике Мироновой, самоподготовке Логинова и командном духе
Показывать высокие результаты сборной России по биатлону мешает чрезмерная ответственность. Об этом в интервью RT заявил бывший...

А после второго рубежа идеально отстрелявший Эдуард, которому в день гонки исполнилось 27 лет, вовсе вышел на первое место. Более десяти секунд ему уступал швейцарец Беньямин Вегер и почти полминуты — Йоханнес Дале. Что касается другого Йоханнеса, то он допустил ещё один промах и опустился на 16-е место. Но и Легрейд совершил ошибку и шёл восьмым. Гараничев, который также стрелял идеально, располагался шестым.

Ход Латыпова не мог не радовать, но впереди его ждала нелюбимая стойка. К сожалению, отработать точно у россиянина не вышло. Он оставил незакрытыми сразу две мишени и отправился на штрафные круги. А вперёд неожиданно вырвались допустившие только по одному промаху Антонен Гигонна и Бенедикт Долль. Эдуард вернулся на дистанцию третьим, но вскоре позволил обойти себя Бё-младшему. На этот раз скандинав отстрелял точно и опережал Легрейда всего на одну позицию. Борьба за Большой хрустальный глобус достигла своего пика.

А на последнем рубеже коррективы в итоговое распределение мест внёс ветер. Гигонна и Долль попали в сильный порыв и допустили по четыре и три промаха соответственно. Латыпов же чудом закрыл все мишени и вернулся на первое место. В 6,5 секунды от него расположился Симон Детьё, а в 12,3 — Бё-младший, который окончательно оторвался от Легрейда.

Зная хорошую скорость Эдуарда на последнем круге, казалось, что он сумеет одержать победу, но отечественный биатлонист позволил французу догнать себя, а затем и обойти. А вот подуставший норвежец побороться с россиянином уже не смог.

Таким образом, Детьё одержал победу, а Латыпов впервые в карьере поднялся в первую тройку в личной гонке КМ и сделал себе отличный подарок на день рождения. Наконец, Йоханнес Бё в третий раз подряд выиграл Кубок мира. А его старший брат Тарьей взял «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Легрейд же вынужден довольствоваться аналогичными наградами в индивидуальных гонках и пасьютах.

Что касается других россиян, то Елисеев с тремя промахами финишировал 17-м, а Гараничев с четырьмя — 21-м. При этом все свои осечки Евгений допустил на стойках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить