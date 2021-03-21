Биатлонистка Куклина подвела итоги сезона

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свои выступления в сезоне-2020/21.

«Хочу поблагодарить каждого, кто верил и кто критиковал — услышала каждого. Сезон был нелёгким. Получила не то, что ожидала и на что рассчитывала, увы. Но всё проанализировано! С верой в себя, в тех, с кем работаю и с верой в лучшее идем дальше. Пожелаю каждому добра и не сомневаться в себе», — написала в своём Instagram Куклина.

По итогам сезона россиянка заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что восемь российских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.