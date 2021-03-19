Восемь российских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

19 марта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

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Первой из россиянок стартует Светлана Миронова, получившая 17-й стартовый номер. Далее в гонку отправятся Ульяна Кайшева (34-й), Лариса Куклина (42-й), Ирина Казакевич (50-й), Анастасия Шевченко (62-й), Евгения Павлова (64-й), Татьяна Акимова (94-й) и Анастасия Гореева (102-й). Старт гонки запланирован на 14:30 мск. Кубка мира пройдёт с 19 по 21 марта. Ранее сообщалось, что в сборной России не выявили коронавирус перед этапом КМ в Эстерсунде.