В сборной России не выявили коронавирус перед этапом КМ в Эстерсунде

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В сборной России по биатлону не обнаружено случаев заболевания коронавирусом перед заключительным этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.
В сборной России не выявили коронавирус перед этапом КМ в Эстерсунде
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР). Все спортсмены и тренеры, а также персонал команды сдали тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

В составе мужской российской команды на этапе Кубка мира в Эстерсунде выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов. У женщин честь страны будут защищать Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Этап Кубка мира в Эстерсунде пройдёт с 19 по 21 марта.

Ранее Казакевич извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на этапе КМ.

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