Казакевич извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на этапе КМ

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Я не могу объяснить зрителям, что случилось. Могу поговорить об этом только с тренером, с другом, кто меня поймёт. Хотелось бы извиниться за эту эстафету. Было большое желание, я всегда хотела выступить в смешанной эстафете. Мне представилась такая возможность, но я ею не воспользовалась, поэтому очень обидно», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла седьмое место.

Ранее Казакевич призналась, что в сборной России напряжённая атмосфера из-за результатов.