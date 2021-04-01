Тренер Сучилова объяснил решение не подавать протест на дисквалификацию биатлониста
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«Подавать протест на это решение было бесполезно. По правилам соревнований, Семён должен был доработать обойму. Если она сломалась, то он должен был использовать дополнительные патроны, как это происходит в эстафете. Или разрядить другую обойму, но не вставлять её», — цитирует Алтухова ТАСС.
Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. Вторым финишировал Матвей Елисеев, отставший от лидера на 13,3 секунды. Третье место занял Максим Цветков.
Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.