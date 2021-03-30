Золотой дубль, недовольство Вокуева и пропуск одного старта: как для Большунова складывается ЧР по лыжным гонкам

В Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов подтвердил статус лидера сборной, выиграв золотые медали в индивидуальном спринте и скиатлоне. После этого он снялся с гонки на 15 км из-за недомогания после поездки в Москву, но намерен продолжить выступления и принять участие в командном спринте. Во время соревнований лидер национальной команды сообщил, что Йоханнес Клебо всё-таки не сможет быть на его свадьбе, намеченной на 24 апреля.

Спринт: конфликт с Вокуевым и ответ от Клебо

Для российских лыжников вместе с чемпионатом мира сезон не закончился. В эти дни в Тюмени проходит первенство страны, куда приехали все сильнейшие спортсмены сборной, а также те, кто надеется попасть в неё в будущем. Не стал отказываться от участия в соревнованиях и один из героев Оберстдорфа Александр Большунов, приехавший подтверждать статус лидера национальной команды.

Первый комплект наград на чемпионате России разыгрывался в индивидуальном спринте классическим стилем. Из четырёх участников аналогичных состязаний на чемпионате мира до финала добрались только двое — Большунов и Александр Терентьев. Сергей Устюгов, показавший седьмой результат в квалификации, в контактной борьбе проявить себя не смог и выбыл уже в четвертьфинале, как и Глеб Ретивых, ставший третьим в своём забеге.

Среди соперников Большунова по финалу особенно выделялся Ермил Вокуев. Во-первых, в этом сезоне он предпочитал выступать в марафонской серии Ski Classic и добился в ней впечатляющих успехов, выиграв горный зачёт соревнований. Во-вторых, перед чемпионатом России Вокуев заявил, что Большунова излишне героизируют: «Смотрел чемпионат мира, получился очень интересный турнир. Только популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично».

Он также прокомментировал инцидент с участием Большунова и Йоханнеса Клебо на финише марафона ЧМ.

«Я думаю, не надо было победителю марафона давать дисквалификацию. Слишком жёстко. У него выхода не было, его слишком прижимал Большунов», — говорил Вокуев «Спорт-Экспрессу».

После этих слов марафонца в адрес Большунова болельщикам, получившим допуск на чемпионат России, стало вдвойне интересно узнать, чем закончится их дуэль в финале спринта. По ходу забега они вдвоём создали небольшой задел по отношению к остальным участникам и действительно могли разыграть золото между собой, но Вокуев внезапно упал во время одного из подъёмов. Быстро собраться и вернуться в работу он не смог, и его обошли Терентьев и ещё один ярко выраженный дистанционщик Евгений Белов. Большунов, оставшись фактически один, одержал первую победу на тюменском чемпионате России, а Вокуев финишировал лишь четвёртым.

После гонки Большунов дал ответ на ещё один вопрос, волновавший болельщиков, — приедет ли Клебо на его свадьбу с Анной Жеребятьевой. Церемония состоится 24 апреля, когда у всех лыжников будет заслуженный отдых после сезона. Однако норвежец посетить мероприятие всё-таки не сможет — в эту дату у него назначены съёмки в шоу.

Скиатлон: отрыв за 10 км до финиша и второе золото

Уже на следующий день после спринта лыжников ждал скиатлон на 30 км. Большунов на правах чемпиона мира в этой дисциплине считался главным фаворитом. Интересно, что, кроме него и практически всех членов сборной, в гонку заявился тренер национальной команды Сергей Турышев, уже давно завершивший карьеру.

Классическую часть дистанции Большунов пробежал вместе со всеми участниками, не став по примеру Татьяны Сориной сразу убегать в отрыв. Зато после смены лыж он сразу почувствовал в себе силы для атаки. Пробежав ещё 5 км с пелотоном, Большунов ускорился и создал для себя полуминутный отрыв, который только нарастил к финишу. За два дня он выиграл второе золото чемпионата России.

Гораздо интересней развивались события в борьбе за две другие медали. В споре за серебро лучшим оказался вице-обладатель Кубка мира Иван Якимушкин. В финишном створе он выиграл всего лишь одну десятую секунды у Андрея Ларькова. Для последнего эта бронза стала настоящим успехом — обладатель двух медалей Олимпиады в Пхёнчхане уже давно не показывал высоких результатов и выпал из сборной, но теперь вправе рассчитывать на возвращение в команду.

Турышев же занял вполне почётное десятое место, обойдя почти на 40 секунд Ретивых. После гонки он рассказал, что бежал не только для себя, но и помогал лыжнику Артёму Мальцеву выиграть спор: тот поставил бутылку дорогого коньяка на то, что тренер сможет финишировать в десятке, и выиграл пари.

Индивидуальная гонка: поездка в Москву и снятие

Следующей в программе чемпионата России стала гонка с раздельного старта на 15 км свободным стилем. В ней Большунов тоже претендовал на победу, так как именно он был лучшим из россиян на чемпионате мира в Оберстдорфе. Однако незадолго до начала соревнований он неожиданно отказался от участия. Позже тренер Юрий Бородавко заявил, что спортсмен почувствовал себя плохо, а причиной этого стала поездка в Москву, которую Большунов совершил сразу после скиатлона.

«На разминке почувствовал, что тяжеловато стоять, приняли решение не стартовать. У него был выезд в Москву на день, он поздно ложился, увидел, что самочувствие не очень хорошее, решил поберечься к спринтерской эстафете. Зачем ездил? Ему было нужно побыть день в Москве. Сегодня рано вставать, почти бессонная ночь. Не было полноценного восстановления, возникло такое недомогание», — рассказал Бородавко.

В результате уверенную победу в разделке одержал Мальцев, занявший пятое место на чемпионате мира. Больше 34 секунд он выиграл у Якимушкина и Ларькова, которые снова выиграли серебро и бронзу. Пятое время показал Денис Спицов — для него этот старт стал первым с тех пор, как он получил травму на чемпионате мира.