Свадьба в норвежском стиле, слухи о переходе в биатлон и помощь в покупке тредбана: как Большунов отдыхает после сезона

Свадьба Александра Большунова и чемпионки России по лыжным гонкам Анны Жеребятьевой пройдёт 24 апреля в норвежском стиле. Об этом рассказал сам спортсмен. По его словам, норвежец Йоханнес Клебо пока не подтвердил свою готовность посетить торжество. Между тем член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отправил запрос в Минспорта, чтобы двукратному обладателю Кубка планеты поспособствовали в приобретении дорогостоящего тредбана. А президент ФЛГР Елена Вяльбе подчеркнула, что не позволит лидеру сборной России перейти в биатлон.

«Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать»

Двукратный обладатель Кубка планеты и чемпион мира Александр Большунов отдыхает после насыщенного международного сезона. Уже 24 апреля его ждёт свадьба с возлюбленной Анной Жеребятьевой, чемпионкой России по лыжным гонкам. Уроженец Брянской области рассказал, что торжество пройдёт в норвежском стиле.

«Аня начала готовиться полгода назад, перед началом зимнего сезона. Я в это дело не лезу... Костюма у меня ещё нет. Пока информации о приезде от Йоханнеса Клебо не поступало. Они ещё боятся пандемии. Эмиль Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Однако сезон для него ещё не закончен. По признанию Александра, он намерен пробежать все шесть гонок на первенстве страны, которое пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени, а затем принять участие в Югорском марафоне. К этому моменту россиянин должен полностью восстановиться после заключительного этапа КМ и ЧМ. Он остался доволен завоеванием золота первенства планеты в скиатлоне, но отсутствие других наград высшей пробы, по словам спортсмена, сохранило чувство недосказанности.

«Особенно если понимаешь, что в проигранной гонке мог бороться не только за тройку, но и выигрывать. При этом ты понимаешь, что неправильно поступил или выбрал неверное решение. Как на «пятнашке», где я решил стартовать в числе первых, хотя надо было уходить на дистанцию позже, идти по времени главных соперников. Тогда я взял слишком высокий темп и в итоге перебрал со скоростью. В конце гонки мне было очень сложно бороться за тройку», — рассказал Большунов в интервью ТАСС.

Высказался спортсмен и об инциденте с партнёром по сборной России Глебом Ретивых после командной эстафеты. Тогда на финише расстроенный упущенным золотом двукратный обладатель Кубка мира не поздравил соотечественника с завоеванием бронзы.

«Да ничего там особенного не произошло, я поздравил его после... Отошёл и даже не смотрел, как сложится гонка. После гонки поздравили друг к друга с её окончанием, всё нормально. Ничего такого, что увидели норвежцы, не было», — добавил лыжник.

В целом Александр не очень доволен большим количеством скандалов, которые разгорались вокруг него в прошедшем сезоне. По словам спортсмена, он вовсе не хочет подобной славы.

«Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны», — признался спортсмен.

«Он здоровый мужик, сам решит, как ему тратить свои деньги»

В России же серьёзный отклик вызвали слова Большунова о покупке тредбана для отработки лыжной техники. Александр отмечал, что готов потратить на него все €120 тыс. призовых за участие в КМ. Данное признание не оставило равнодушным члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва, который ранее призывал представить чемпиона мира к госнаграде. Депутат пообещал отправить запрос в Министерство спорта, чтобы там рассмотрели возможность изыскать средства для покупки данного тренажёра.

«Обязательно свяжусь с Еленой Вяльбе. Она меня проконсультирует, что это за супермашина, почему так дорого стоит и насколько нужна для подготовки спортсменов. Если она необходима, то обязательно надо поднимать вопрос, чтобы государство приобрело такие тренажеры. Следует покупать уникальные вещи — это инвестиции в наш спорт», — сказал Свищёв «Чемпионату».

А вот другой депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, напротив, не увидела ничего страшного в том, что Большунов готов приобрести дорогостоящее оборудование за свой счёт. По мнению прославленной спортсменки, государство не обязано выделять на это средства.

«Если он покупает тренажёр, например, на базу или в клуб, который его воспитал... Что мы возмущаемся и возбуждаемся? Это личное дело Александра. Вот эти крики: «Давайте государство купит»... Да он здоровый мужик, сам решит, как ему тратить свои деньги», — подчеркнула Роднина в беседе с «Чемпионатом».

Прояснила ситуацию президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Слова Большунова о готовности приобрести дорогостоящий тредбан самостоятельно она назвала шуткой. По её словам, это было скорее призывом к «руководителям спорта».

«Мы просим этот тредбан очень давно. На нём не тренируются, чтобы вы понимали, — это заблуждение. На нём проходят тесты. И у нас есть абсолютно достоверная информация, что Олимпийский комитет скоро приобретёт такой тредбан. А Саша потом сможет в любое время приехать в инновационный центр Олимпийского комитета и пройти тестирование, а может быть, и поработать над своей техникой», — объяснила Вяльбе в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Между тем эксперты продолжают давать Большунову советы, как ему стать ещё сильнее в преддверии Олимпийских игр. Так, серебряный призёр ОИ в Ванкувере Александр Панжинский считает, что двукратному обладателю Большого Хрустального глобуса помимо покупки тредбана следует проводить тренировки с группой Маркуса Крамера, в которой занимаются сильные спринтеры. В качестве примера он привёл Клебо, который также работает со спринтерской группой.

Со своей стороны, известный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал спортсмену выучить английский язык, чтобы «на равных говорить с Международной федерацией лыжного спорта (FIS)».

«Не нужны конфликты, они в контактных гонках всё равно будут, будут нарушения правил. Ему следует жить полноценной жизнью молодого человека. Не думаю, что Клебо начнёт учить русский. Требуется больше открытости и игры, притягивающей внимание болельщиков», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

«Как я могу быть президентом ФЛГР и кому-то отдавать спортсменов?»

При этом некоторые любители спорта считают, что Большунову следует попробовать себя в биатлоне. Сам Александр в начале года говорил, что у него ещё много нерешённых проблем в лыжах. Елена Вяльбе подобный сценарий категорически отвергла.

«Очень часто спрашивают: а вы не могли бы каких-то спортсменов отдать? Сейчас есть некий Зайцев, тоже звонит и говорит, что, если бы ему дали любого из нашей команды, он бы из него сделал олимпийского чемпиона за два года именно в биатлоне. Так найди биатлониста и сделай из него чемпиона. Какого рожна-то... Как я могу быть президентом Федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов?», — заявила глава ФЛГР.

Ответила Вяльбе и на вопрос о столкновении Большунова с Клебо на финише марафона в рамках ЧМ, в результате которого норвежец был лишён золотой награды, а россиянин упустил возможность занять первое место. Она призвала судей впредь одинаково относиться к правилам.

«Да пофигу мне, какой там интерес подогревается, когда у Большунова забрали золотую медаль. В итоге Клебо сам отказался от подачи апелляции и сказал: давайте не будем дальше устраивать эти разбирательства, всё, я не нытик, ну, нет этой медали и нет. Но какая разница Саше, второй он или третий? Никакой. Нет золота — вот что самое главное. И я не думаю, что это подогревает интерес... Точно не спортсмена, который на протяжении 50 километров видел практически эту медаль. Если бы Клебо выиграл в чистой борьбе, Саша бы это понял, Йоханнес на сегодняшний день сильнее. Но всё получилось иначе», — подчеркнула руководитель отечественного лыжного спорта.

Президент ФЛГР также рассказала о будущей жене Большунова. Она сравнила её с женами декабристов и подчеркнула, что Жеребятьева вносит в жизнь чемпиона мира очень много позитива.

«Анна настолько ему предана, мне кажется, она создаёт для Саши такую атмосферу, в которой он реально может хоть как-то расслабиться. Большунов — достаточно эмоциональный человек, очень переживает, когда что-то не получается так, как он хочет. С Аней же он открыт, может быть, она его знает больше, чем родители. Я просто преклоняюсь перед ней... Уверена, у них в дальнейшем тоже всё будет очень хорошо. На самом деле, они вдвоём друг другу подходят», — отметила Вяльбе.