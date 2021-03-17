Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что направит в Министерство спорта России запрос о покупке государством тредбана для лыжника Александра Большунова.

«Если наш лучший лыжник считает, что такой тренажёр необходим, причём не только для него, но и для других спортсменов, надо поддержать. Завтра уйдёт запрос в Министерство спорта, чтобы рассмотрели возможность взыскать средства для покупки столь необходимого тренажёра. Нужно внимательно изучить этот вопрос. Может быть, этот тренажёр нужен не только Большунову, но и остальным нашим спортсменам. Тема очень важная», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его словам, он свяжется с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе для консультации по поводу покупки тренажёра.

«Если она нужна, то обязательно надо поднимать вопрос, чтобы государство приобрело такие тренажёры. Надо приобретать уникальные вещи — это инвестиции в наш спорт», — добавил Свищёв.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов не исключил, что повесит дома портрет Йоханнеса Клебо.