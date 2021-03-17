Большунов не исключил, что повесит дома портрет Клебо
- Reuters
«С Клебо? Посмотрим, может, сделаю», — приводит слова лыжника ТАСС.
Напомним, что один из тренеров сборной Норвегии предложил норвежским лыжникам повесить у себя дома портрет Большунова.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.