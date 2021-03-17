Большунов не исключил, что повесит дома портрет Клебо

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов не исключил, что для дополнительной мотивации повесит у себя дома портрет норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Большунов не исключил, что повесит дома портрет Клебо
  • Reuters

«С Клебо? Посмотрим, может, сделаю», — приводит слова лыжника ТАСС.

Напомним, что один из тренеров сборной Норвегии предложил норвежским лыжникам повесить у себя дома портрет Большунова.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить