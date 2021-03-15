Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос о том, правда ли, что самой тяжёлой гонкой для него стала «разделка» на 15 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне
  • globallookpress.com

«Разделка» на ЧМ действительно не задалась, потому что я там перебрал с темпом на первой половине дистанции», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Лыжник отмечает, что в каждой гонке ему хочется показать максимальный результат.

«С сервисом всё было отлично, ребята отработали хорошо, за исключением пары гонок», — добавил он.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.

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