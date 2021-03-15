Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне
- globallookpress.com
«Разделка» на ЧМ действительно не задалась, потому что я там перебрал с темпом на первой половине дистанции», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Лыжник отмечает, что в каждой гонке ему хочется показать максимальный результат.
«С сервисом всё было отлично, ребята отработали хорошо, за исключением пары гонок», — добавил он.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне.
Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.