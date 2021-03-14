Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ

После заключительной гонки сезона — пасьюта на 50 км на этапе в швейцарском Энгадине — состоялось награждение россиянина Александра Большунова за победу в общем зачёте Кубка мира — 2020/21.

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1765 очков и во второй раз подряд выиграл общий зачёт.

Второе место занял россиянин Иван Якимушкин (800 очков), опередивший норвежца Йоханнеса Клебо (663).

Россиянин Артём Мальцев стал пятым (604), Евгений Белов — седьмым (590), Андрей Мельниченко — восьмым (586), Денис Спицов — девятым (564).

Большунов также получил «Малый хрустальный глобус» как победитель дистанционного зачёта, набрав 921 очко. Якимушкин стал вторым (509), а норвежец Симен Крюгер — третьим (357).

В спринтерском зачёте Большунов стал третьим (284). Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино (439), а вторым стал россиянин Глеб Ретивых (369).

Ранее сообщалось, что Большунов подвёл итоги выступления на Кубке мира — 2020/21.