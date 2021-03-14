Лыжник Большунов: я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении

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Российский лыжник Александр Большунов после заключительной гонки сезона — пасьюта на 50 км на этапе в швейцарском Энгандине — подвёл итоги выступления на Кубке мира — 2020/21.
Лыжник Большунов: я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении
  • Reuters

«Я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении. Получается добавлять с каждым годом, подниматься на одну ступеньку выше. На следующий год хотелось бы сделать хотя бы полступеньки, но уверенной. Тренироваться надо много, чтобы зимой бежать хорошо. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, сервис-бригаде, которая отработала весь сезон отлично. Единственное, сегодняшняя гонка, где лыжи не сработали, а так по сезону вся команда сработала отлично», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, бронзу — в командном спринте.

Ранее Большунов рассказал, что оттормаживал группу, чтобы Червоткин попытался заехать в топ-3 в гонке преследования.

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