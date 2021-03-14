Большунов рассказал, что оттормаживал группу, чтобы Червоткин попытался заехать в топ-3

Россиянин Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 50 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

«Когда Червоткин пошёл в отрыв, я оттормаживал группу. У меня намного хуже катили лыжи, чем у Алексея, поэтому я ему дал шанс, чтобы он попытался заехать хотя бы в тройку, но у него не хватило сил», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Он отметил, что его лыжи не работали так, как хотелось, и, чтобы не отставать, на равнинных участках ему приходилось отталкиваться в два раза чаще, чем соперникам.

«Финишная часть была по спуску. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались и было бессмысленно бороться. Я, конечно, пытался, но ничего из этого не вышло», — добавил Большунов.

По итогам пасьюта Большунов финишировал шестым, уступив победителю 17 секунд. Лидировавший значительную часть дистанции Червоткин завершил гонку на 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Бородавко подвёл итоги выступления команды на Кубке мира в сезоне-2020/21.