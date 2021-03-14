Бородавко — об итогах лыжного сезона: надо сделать правильные выводы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко после заключительной гонки сезона — мужского пасьюта на 50 км на этапе в швейцарском Энгандине — подвёл итоги выступления команды на Кубке мира в сезоне-2020/21.

«Закончился очень сложный сезон. Можно подводить итоги. У Саши Большунова есть победа на чемпионате мира, выигран «Тур де Ски», выигран «Большой хрустальный глобус». Да, была обидная осечка на ЧМ на 50 км. Есть над чем работать в будущем. Российские мужчины в зачёте плотной группой впереди в топ-10. Женщины тоже молодцы. Сезон закончили позитивно. Надо сделать правильные выводы по сезону. Наметить перспективы по работе в дальнейшем, местам проведению сбора, подготовке к Олимпийским играм», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

В заключительной гонке Кубка мира Большунов занял шестое место. В женском пасьюте на 30 км Юлия Ступак заняла третье место, что позволило ей сохранить второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Ступак рассказала, что принципиально никогда не падает после финиша.