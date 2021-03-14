Ступак: я никогда не падаю после финиша, это принципиально

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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала что не видит смысла в том, чтобы падать на снег после финиша гонок.
Ступак: я никогда не падаю после финиша, это принципиально
  • © Instagram Юлии Ступак

«Я никогда не падаю после финиша, это принципиально. Не вижу в этом смысла, я проехала тридцать километров на ногах и понятно, что после финиша я тоже могу это делать, зачем падать?», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

После финиша гонки преследования на 30 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине только Ступак и Татьяна Сорина остались на ногах, остальные соперницы упали на снег за финишной чертой.

Ранее Ступак рассказала, что снегоход операторов иногда мешал, а иногда укатывал трассу.

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