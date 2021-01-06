Большунов допустил, что когда-нибудь перейдёт в биатлон

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов поделился мыслями о своём возможном переходе в биатлон.
Большунов допустил, что когда-нибудь перейдёт в биатлон
  • © flgr.ru

«Почему лыжники бегут, а биатлонисты — нет? Я не эксперт в биатлоне, я делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, нужно хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, поскольку в сезоне тренироваться некогда и именно в летний период надо заложить базу — тот объём, который будет помогать тебе весь сезон. Мой переход в биатлон? У меня здесь ещё много нерешённых проблем. Вот когда в лыжах будет всё в порядке…» — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Россиянин возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, опережая ближайшего преследователя на 386 очков.

Ранее Вяльбе заявила, что выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить