Большунов допустил, что когда-нибудь перейдёт в биатлон

Российский лыжник Александр Большунов поделился мыслями о своём возможном переходе в биатлон.

«Почему лыжники бегут, а биатлонисты — нет? Я не эксперт в биатлоне, я делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, нужно хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, поскольку в сезоне тренироваться некогда и именно в летний период надо заложить базу — тот объём, который будет помогать тебе весь сезон. Мой переход в биатлон? У меня здесь ещё много нерешённых проблем. Вот когда в лыжах будет всё в порядке…» — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Россиянин возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, опережая ближайшего преследователя на 386 очков.

Ранее Вяльбе заявила, что выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям.