Вяльбе заявила, что выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление российских лыжников в гонке преследования на престижной многодневке «Тур де Ски».

«Замечательная гонка! Тяжело комментировать, когда всё так хорошо складывается. Всё прекрасно: была красивая борьба, периодически приходилось нервничать, поскольку Морис Манифика, не самый слабый спортсмен, дёргал нас и заставлял нервничать. Выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта в гонке преследования на 15 км. Победу одержал Александр Большунов.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ступак выиграли гонки преследования на «Тур де Ски».