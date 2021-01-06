Вяльбе заявила, что выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление российских лыжников в гонке преследования на престижной многодневке «Тур де Ски».
Вяльбе заявила, что выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям
  • РИА Новости

«Замечательная гонка! Тяжело комментировать, когда всё так хорошо складывается. Всё прекрасно: была красивая борьба, периодически приходилось нервничать, поскольку Морис Манифика, не самый слабый спортсмен, дёргал нас и заставлял нервничать. Выступление российских лыжников на «Тур де Ски» соответствует ожиданиям», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Российские лыжники заняли весь пьедестал почёта в гонке преследования на 15 км. Победу одержал Александр Большунов.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ступак выиграли гонки преследования на «Тур де Ски».

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