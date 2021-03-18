В Кремле отреагировали на претензию Вяльбе о налогообложении спортивных федераций

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая пожаловалась на то, что её организация вынуждена платить 43% налога на прибыль со спонсорских средств.
В Кремле отреагировали на претензию Вяльбе о налогообложении спортивных федераций
  • РИА Новости

«Мы вместе с вами радуемся успехам наших лыжников. Что касается налогообложения спортивных федераций — это рабочий вопрос. Поднимать и решать его нужно в рабочем формате, в контакте с Министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством. Никаких препятствий здесь мы не видим. Подобная возможность — поднять в рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта этот вопрос и продолжать искать решение этой проблемы — существует, и необходимо ею пользоваться. Существуют различные ведомства со своими позициями, но, безусловно, вопрос нужно поднимать», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Вяльбе оценила идею потратить государственные деньги на тредбан для Большунова. 

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