В Кремле отреагировали на претензию Вяльбе о налогообложении спортивных федераций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая пожаловалась на то, что её организация вынуждена платить 43% налога на прибыль со спонсорских средств.

«Мы вместе с вами радуемся успехам наших лыжников. Что касается налогообложения спортивных федераций — это рабочий вопрос. Поднимать и решать его нужно в рабочем формате, в контакте с Министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством. Никаких препятствий здесь мы не видим. Подобная возможность — поднять в рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта этот вопрос и продолжать искать решение этой проблемы — существует, и необходимо ею пользоваться. Существуют различные ведомства со своими позициями, но, безусловно, вопрос нужно поднимать», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Вяльбе оценила идею потратить государственные деньги на тредбан для Большунова.