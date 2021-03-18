В Кремле отреагировали на претензию Вяльбе о налогообложении спортивных федераций
- РИА Новости
«Мы вместе с вами радуемся успехам наших лыжников. Что касается налогообложения спортивных федераций — это рабочий вопрос. Поднимать и решать его нужно в рабочем формате, в контакте с Министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством. Никаких препятствий здесь мы не видим. Подобная возможность — поднять в рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта этот вопрос и продолжать искать решение этой проблемы — существует, и необходимо ею пользоваться. Существуют различные ведомства со своими позициями, но, безусловно, вопрос нужно поднимать», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Вяльбе оценила идею потратить государственные деньги на тредбан для Большунова.