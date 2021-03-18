Вяльбе оценила идею потратить государственные деньги на тредбан для Большунова
- Reuters
«Да, Александр Большунов написал в Instagram, и я думаю, что здесь была доля шутки с его стороны. Все думают, что Александр такой хмурной, неразговорчивый, а на самом деле он юморист тоже хороший», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
По мнению главы ФЛГР, это был некий призыв к российским руководителям спорта.
«Мы просим тредбан очень давно. Олимпийский комитет России скоро приобретёт его. А Большунов сможет в любое время приехать в инновационный центр ОКР и сделать тестирование», — добавила она.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова.