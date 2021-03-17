Планы на призовые, предложение о госнаграде и фото для мотивации норвежцев: что окружает Большунова по окончании сезона

Александр Большунов рассказал, на что может потратить все €120 тыс. призовых за участие в Кубке мира. По словам двукратного обладателя «Большого хрустального глобуса», он готов приобрести специальный тредбан для отработки лыжной техники. Между тем депутат Госдумы Дмитрий Свищёв предложил представить атлета к государственной награде за победы в условиях беспрецедентного давления на отечественный спорт.

«Я не обращаю внимания на деньги, есть — хорошо»

Двукратный обладатель Кубка мира и чемпион планеты по лыжным гонкам Александр Большунов в понедельник вернулся со сборной России из Швейцарии, где проходил заключительный этап КМ. В Энгадине Большунов выиграл масс-старт и стал шестым в гонке преследования, после чего наконец получил возможность немного передохнуть и поднять над головой «Большой хрустальный глобус».

«Сезон, в принципе, прошёл удачно. Об этом свидетельствуют золото чемпионата планеты, а также победа в общем зачёте Кубка мира и титул чемпиона «Тур де Ски». Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось», — рассказал спортсмен журналистам.

Впрочем, останавливаться на достигнутом россиянин не собирается. По словам Большунова, он готов потратить все €120 тыс. призовых за участие в КМ на специальный тредбан для отработки лыжной техники.

Также чемпион планеты намерен совершенствоваться в спринтерских гонках, которые не являются для него любимыми. Александр посетовал, что раньше времени на соответствующие тренировки практически не оставалось.

«Перед ЧМ в Оберстдорфе я много смотрел и искал, что нужно сделать, чтобы добавить на финише, и на первенстве планеты стало получаться. Продолжу делать так и дальше, надеюсь, это принесёт результат», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Также лыжник продолжит вкладывать деньги в постройку дома в Подмосковье, поскольку дорога до родного села Подывотье в Брянской области отнимает слишком много времени, и в благотворительность. Двукратный обладатель Кубка мира признался, что начал переводить средства в специальные фонды, как только стал хорошо зарабатывать. Себе же Большунов оставляет минимум.

«Я не обращаю внимания на деньги, есть — хорошо. На себя особо не трачу — форму выдают. Смысл?» — подчеркнул лыжник.

Рассказал Большунов и о работе с собственным тренером Юрием Бородавко. По мнению чемпиона мира, как его, так и специалиста иногда приходится останавливать. Спортсмен признался, что, как правило, трудится на тренировках до тех пор, пока «не вырубит».

«Бывает так, что самочувствие плохое, на тренировке что-то не получается, а кажется, просто ленюсь. И я не понимаю, почему так происходит. Но затем, когда проходит время, приходит осознание, что это была не лень, а усталость, организм не давал, а я все равно пытался. Причём я это понимаю, но мысли всё равно о том, что что-то не так, что я жалею себя», — объяснил двукратный обладатель Кубка мира.

Все труды в следующем сезоне, по словам Александра, будут направлены на Олимпийские игры, которые являются приоритетным турниром. К тому же, если на КМ и ЧМ он победы одерживал, то на ОИ пока нет. В Пхёнчхане 21-летний отечественный спортсмен завоевал три серебряные медали и одну бронзовую, но так и не сумел подняться на высшую ступень пьедестала почёта.

Между тем врач Сергей Чечиль объяснил фанатичную работу лыжника на тренировках не только максимализмом и желанием побеждать везде, но и запредельным профессионализмом, который проявился у него уже в молодости.

«Саша очень много внимания уделяет восстановлению. Минимум дважды в день растяжка, стабилизационные упражнения. В общей сложности около полутора часов ежедневно у него уходит только на восстановление. Человек поступательно готовит своё тело к завтрашней работе. Так на самом деле бывает крайне редко: обычно спортсмены начинают уделять этому внимание, только когда уже что-то заболит. А Сан Саныч делает это заранее, чтобы не болело», — рассказал Чечиль в интервью «Спорт-Экспрессу».

«В подходящее время отметим наградой наших спортсменов»

А в России сразу после окончания сезона Кубка мира предложили представить Большунова к государственной награде. Высказался об этом член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Дмитрий Свищёв. По его мнению, лыжник заслужил её, поскольку добивается серьёзных результатов, несмотря на «гонения, притеснения, обвинения и нападки на российский спорт».

Идею Свищёва положительно оценили далеко не все. Другой депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев подчеркнул, что поднимать данную тему следует после окончания Александром карьеры, когда он «принесёт стране ещё немало наград».

«Давайте не будем мешать всё в кучу. Да, немыслимое давление оказывается на Россию. И обязательно в подходящее время мы отметим наградой наших спортсменов за то, что они проявили терпение и в таких условиях смогли добиться успеха. Главное только, чтобы об этом никто не забыл», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, трёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший глава СБР Владимир Драчёв подчеркнул, что, согласно правилам, госнаграду спортсмену можно вручить только за победу на Олимпийских играх. Таким образом, в Пекин Большунов должен поехать с особенной мотивацией ещё и по этой причине.

«Если бы всем чемпионам мира давали государственные награды, представляете, сколько у нас обладателей было бы? Она окажется обесценена. Это моё личное мнение. Раньше, например, заслуженного мастера спорта давали минимум за две личные победы на чемпионате мира», — отметил Драчёв.

«Большунов издевается над нами в гонках»

Продолжают обсуждать успех Большунова и его иностранные соперники. Например, норвежское издание NRK опубликовало материал о том, готовы ли местные лыжники повесить на стену портрет россиянина, чтобы лучше выступать.

Данная тема родилась неслучайно. Дело в том, что тренер скандинавской сборной Эйрик Мюр Носсум после победы Александра в масс-старте в Энгадине, восхищаясь выступлением соперника, пообещал нарисовать его изображение на стене в туалете для мотивации собственных подопечных.

На соответствующее шуточное предложение спортсмены отреагировали по-разному. Так, Йоханнес Клебо серьёзно отметил, что не собирается вешать дома фото Большунова, чтобы «копить злость», поскольку не зацикливается только на борьбе с ним.

«Иногда ты побеждаешь, а иногда нет. Но, в конце концов, самое важное то, какие чувства я испытываю после этого и каким человеком хочу быть. Я не стану делать для себя фото «врагов», — отметил Клебо.

А вот Симен Хегстад Крюгер, одержавший победу в коньковом пасьюте на 50 км в Энгадине, признался, что готов пойти на такой шаг ради мотивации.

«Большунов издевается над нами в гонках. Его портрет на стене — это, возможно, то, что нам придётся сделать, чтобы поизмываться над ним в ответ. То, как он быстро шёл на такой высоте, пугало» — отметил Крюгер.

Наконец, тренер сборной России Маркус Крамер посоветовал скандинавам повесить изображение российского спортсмена не только в туалете, но в и остальных комнатах.