Бессмертных о победе Большунова в КМ: никто не вспомнит, какое количество этапов пропустили норвежцы

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных назвал абсолютно заслуженной вторую подряд победу Александра Большунова в Кубке мира по лыжным гонкам.

«Поверьте, спустя два года никто не вспомнит, какое количество этапов пропустили норвежцы в этом сезоне. Зато фамилия Александра навсегда останется в истории. К тому же нельзя забывать, что в прошлом все боролись с ним на равных, но россиянин всё равно стал первым. Уверен, даже если бы норвежцы приняли участие во всех гонках, Большунов всё равно бы вновь завоевал «Большой хрустальный глобус». Выглядел он просто шикарно», — заявил Бессмертных в интервью RT.

Ранее призёр ОИ сравнил борьбу Клебо и Большунова с боксёрским поединком.