Призёр ОИ сравнил борьбу Клебо и Большунова с боксёрским поединком

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных высказался о взаимоотношениях Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

«Никакой войны между ними точно нет. Я бы сказал так: зла друг на друга они не держат, но то, что происходило в Оберстдорфе, не забыли. Да и как забыть? Это ведь жизнь и эмоции. Но хочу подчеркнуть, что в целом мы всегда хорошо относились к норвежцам. Просто есть противостояние в лыжных гонках между нашими странами. В боксе мужики вообще бьют друг друга по лицу, а после боя обнимаются. Нам сложно их понять, но это спорт. То же самое в лыжах», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Бессмертных отметил, что других мест, кроме первого, для Большунова не существует.