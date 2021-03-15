Призёр ОИ сравнил борьбу Клебо и Большунова с боксёрским поединком

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных высказался о взаимоотношениях Йоханнеса Клебо и Александра Большунова.

«Никакой войны между ними точно нет. Я бы сказал так: зла друг на друга они не держат, но то, что происходило в Оберстдорфе, не забыли. Да и как забыть? Это ведь жизнь и эмоции. Но хочу подчеркнуть, что в целом мы всегда хорошо относились к норвежцам. Просто есть противостояние в лыжных гонках между нашими странами. В боксе мужики вообще бьют друг друга по лицу, а после боя обнимаются. Нам сложно их понять, но это спорт. То же самое в лыжах», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Бессмертных отметил, что других мест, кроме первого, для Большунова не существует.

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