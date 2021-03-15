Большунов рассказал, на что потратит призовые за участие в КМ

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос о том, на что потратит призовые за участие в сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону.
Большунов рассказал, на что потратит призовые за участие в КМ
  • globallookpress.com

«Буду думать, как провернуть покупку тредбана. Он стоит €120 тыс., как раз всё то, что я заработал после уплаты налогов», — приводит слова российского лыжника «Матч ТВ».

Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначенное для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.

Призовые Александра Большунова за участие в Кубке мира составили €197 тыс.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.

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