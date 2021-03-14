«Два года подряд кубок не может случайно уехать в РФ»: как для российской сборной завершился КМ по лыжным гонкам

Занять более высокое место в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира помешали проблемы со скольжением лыж. Об этом заявил Александр Большунов, ставший шестым, но второй раз подряд завоевавший «Большой хрустальный глобус». По его словам, трофей дался ему нелегко, так как было необходимо показывать стабильно высокий результат на протяжении всего сезона. Бронзовая медалистка женского пасьюта Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачёте, рассказала, что побороться за награду ей помогла правильная тактика, а экс-лыжник Александр Панжинский отметил значимость успехов россиян в преддверии олимпийского сезона.

«Кубок мира завершился на хорошей ноте»

Кубок мира по лыжам завершался женской и мужской гонками преследования на 30 и 50 км. Россиянка Юлия Ступак, накануне ставшая победительницей масс-старта, вновь поднялась на подиум, завоевав бронзу. Это позволило ей остаться на второй строчке в общем зачёте.

«Сезон очень классный, я пока ещё даже не понимаю, что он завершается, самочувствие мне нравится, ещё не набегалась, так долго ждала, когда меня уже выпустят на соревнования, и вот всё уже почти закончилось, впереди чемпионат России. Но я рада, что Кубок мира завершился на такой хорошей ноте, что мне удалось сохранить вторую позицию в общем зачёте, это для меня впервые и является большим шагом вперёд», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

При этом спортсменка призналась, что пасьют дался ей нелегко из-за сложных погодных условий. Добиться успеха помогли правильно подобранная тактика и командная работа.

«Было достаточно тяжело тащить всех впереди, и мы хорошо менялись. Спасибо за это другим девочкам. В конце была уже тактическая борьба. Джессика хотела, чтобы я шла вперёд, но нет. В принципе, она хотела, чтобы мы на неё всю дистанцию работали. Но я понимала, что на финише всё равно буду сильнее», — добавила Ступак.

Тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин предположил, что Ступак могло не хватить сил, чтобы побороться за первое место. При этом он подчеркнул, что любая гонка имеет большое значение, учитывая предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

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«Но этот сезон для наших девчонок, несмотря на все травмы и болезни, можно считать успешным. Да, были взлёты и падения, но всё равно надо поздравить спортсменок и их тренеров. Здорово, что есть несколько лидеров — Ступак, Непряева, Сорина, которые менялись по ходу сезона. В команде присутствует здоровая конкуренция, без которой невозможен рост», — цитирует Крянина ТАСС.

По мнению призёра Ванкувера-2010 Александра Панжинского, в следующем сезоне от Ступак также стоит ожидать высоких мест и борьбы практически в каждой гонке. Он выразил уверенность в том, что в межсезонье она проведёт работу над ошибками и улучшит уже имеющиеся навыки.

«Несомненно, Юлия Ступак — героиня. Замечательный результат в такой тяжёлой гонке, не совсем профильной для неё. Сумела подняться на подиум и обыграть Джессику Диггинс, победителя общего зачёта Кубка мира. Юлия порадовала себя и нас таким красивым окончанием сезона. Мы все ждём, что Ступак будет биться за подиум практически в каждой гонке, но непонятно, что будет через семь-восемь месяцев, в начале следующего сезона. Может случиться многое, могут появиться новые таланты, но, наверное, этот сезон предвещает много хорошего, в том числе для Юлии», — сказал Панжинский Sport24.

Под впечатлением от выступления Ступак остался и четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил прогресс российских лыжниц и посетовал на то, что, в отличие от них, биатлонная команда пока не может порадовать хорошими результатами.

«Любой успех становится толчком, потому что появляются желающие заниматься лыжным спортом с юного возраста. Вот главный фактор. В лыжных гонках стало мало людей: на чемпионате Новосибирской области — 27 человек, а раньше было 200. Результат Ступак — большой успех! Надо прервать гегемонию норвежцев. Восторгаюсь!» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

«Два года подряд кубок не может случайно уехать в Россию»

В мужской гонке преследования лучшим среди россиян стал Александр Большунов, занявший шестое место. Комментируя результат, он отметил плохую работу лыж, из-за которой ему было трудно рассчитывать на призовое место. В то же время это позволило ему оттормаживать соперников и таким образом помочь Алексею Червоткину, шедшему первым на части дистанции.

«Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идёт под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались, и было даже бессмысленно бороться. Пытался, но ничего из этого сегодня не выходило. Начало гонки было спокойным, так как впереди оставалась большая дистанция. Я двигаюсь в правильном направлении, получается добавлять с каждым годом, подниматься на одну ступеньку выше. На следующий год хотелось бы сделать шаг хотя бы на полступеньки, но уверенный. Нужно много тренироваться, чтобы зимой хорошо бежать», — сказал Большунов.

После финиша пасьюта состоялась церемония вручения «Большого хрустального глобуса», который второй год подряд завоёвывает Большунов. Он признался, что трофей дался ему непросто, а также ответил на слова своего главного соперника Йоханнеса Клебо, который после сезона-2019/20 заявил, что кубок уехал в Россию «по ошибке».

«Два года подряд кубок не может случайно уехать в Россию. Это сложный трофей, чтобы его добиться, нужно на протяжении всего сезона быть вверху таблицы, выигрывать разные гонки. Что бы я пожелал биатлонистам? Соревнования — это праздник, когда они есть, нужно радоваться и быть расслабленными, выступать с позитивными эмоциями», — добавил Большунов.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что на результате спортсмена могли сказаться накопившаяся усталость и недостаточная мотивация. При этом Крянин призвал не расстраиваться из-за шестого места.

«Большунов был в лидирующей группе, но очень энергозатратно тащить за собой пелотон. Наши ребята полностью отдались, пробовали показать результат, но норвежцы, к сожалению, оказались выносливее. Это опыт, ничего страшного не произошло. Мы уже решили все задачи перед заключительной гонкой», — цитирует Крянина «Чемпионат».

Кроме того, он отметил значимость церемонии награждения как для самого Большунова, так и для всех российских болельщиков.

«Здорово, что все в итоге отработали на отлично, а FIS устроила награждение с флагом и гимном России. Аж до мурашек было во время вручения «Большого хрустального глобуса» от того, что через тернии к звёздам наш парень получил этот приз. Вся страна должна быть рада за Александра. Думаю, и Саше было приятно», — добавил Крянин.

Чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин отметил, что вторая подряд победа в общем зачёте Кубка мира доказывает, что в настоящий момент Александр является сильнейшим лыжником планеты.

«Очень здорово, что Юля Ступак сегодня завоевала бронзу, а Саша Большунов выиграл кубок. Большунов показал, что он очень силён. Понятно, что все старты не выиграешь... На чемпионате мира было видно, что только Клебо может составить ему конкуренцию», — сказал Вылегжанин.

При этом некоторые эксперты указали на минусы в выступлении сборной России. Чемпион мира 1999 года Михаил Ботвинов посетовал на отсутствие командной работы.

«Сложно что-то анализировать. Со стороны кажется, что тяжело было Большунову, батарейки сели. Норвежцы на финише разные места занимают, но до последних километров ехали командой. Где наша команда — вопрос. Независимо от того, в какой группе ты тренируешься, всё равно команда-то одна — российская», — приводит слова Ботвинова Metaratings.

В общем зачёте Кубка наций Россия заняла первое место, опередив Норвегию на 2960 очков. Подводя итоги сезона, Бородавко отметил успехи как мужской, так и женской сборных.

«Сезон закончили позитивно. Надо сделать правильные выводы. Наметить перспективы по работе в дальнейшем, местам проведения сбора, подготовке к олимпийским играм», — сказал Бородавко.

В свою очередь, Панжинский напомнил, что национальная команда сильна не только Большуновым. По его мнению, показательным стал чемпионат мира, где в общей сложности сборная России завоевала пять медалей, что указывает на её потенциал.

«Конечно, Большунов был нашим главным оружием на ключевых стартах, но второе место Якимушкина в зачёте говорит о хорошем и стабильном выступлении. Артём Мальцев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых и все остальные выступали отлично. Девушки тоже выступили отлично. У нас медали на юниорском и молодёжном уровне. Всё это говорит о том, что идёт сильное поколение. Это огромная заслуга Елены Вяльбе и других тренеров сборной, они вместе выстроили эту систему. В олимпийский сезон мы входим точно на позитивной ноте!» — уверен Панжинский.