Лыжница Ступак: рада, что Кубок мира завершился на такой хорошей ноте

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Россиянка Юлия Ступак поделилась впечатлениями от своих выступлений в Кубке мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.
Лыжница Ступак: рада, что Кубок мира завершился на такой хорошей ноте
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Сезон очень классный, я пока ещё даже не понимаю, что он заканчивается, самочувствие мне нравится, я ещё не набегалась, так долго ждала, когда меня уже выпустят на соревнования — и вот всё уже почти закончилось, впереди ещё чемпионат России. Но я рада, что Кубок мира завершился на такой хорошей ноте, что мне удалось сохранить вторую позицию в общем зачёте, это для меня впервые и является большим шагом вперёд», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Благодаря завоеванию бронзы в гонке преследования на 30 км Ступак, вернувшаяся в спорт после декрета, сумела сохранить второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс, ставшей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Ранее Ступак заявила, что знала, что она на финише гонки преследования будет сильнее соперниц.

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