Лыжница Ступак: знала, что на финише я буду сильнее

Короткая ссылка
Россиянка Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 30 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.
Лыжница Ступак: знала, что на финише я буду сильнее
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Гонка была сложная, хорошо, что мы договорились между собой меняться, так как из-за погодных условий было тяжело ехать. На финише была тактическая борьба, Джессика хотела, чтобы я шла вперед. Я знала, что на финише я буду сильнее. Моё самочувствие мне нравится, я ещё не набегалась. Рада, что удалось сохранить вторую позицию в общем зачёте», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Благодаря завоеванию бронзы в гонке преследования на 30 км Ступак сумела сохранить второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс, ставшей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Ранее Сорина рассказала, что в гонке преследования лыжницы больше боролись с погодой, чем друг с другом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить