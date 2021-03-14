Лыжница Ступак: знала, что на финише я буду сильнее

Россиянка Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 30 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

«Гонка была сложная, хорошо, что мы договорились между собой меняться, так как из-за погодных условий было тяжело ехать. На финише была тактическая борьба, Джессика хотела, чтобы я шла вперед. Я знала, что на финише я буду сильнее. Моё самочувствие мне нравится, я ещё не набегалась. Рада, что удалось сохранить вторую позицию в общем зачёте», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Благодаря завоеванию бронзы в гонке преследования на 30 км Ступак сумела сохранить второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс, ставшей обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Ранее Сорина рассказала, что в гонке преследования лыжницы больше боролись с погодой, чем друг с другом.