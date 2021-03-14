Лыжница Сорина — о гонке преследования: больше боролись с погодой, чем физически

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Россиянка Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 30 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.
Лыжница Сорина — о гонке преследования: больше боролись с погодой, чем физически
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Очень тяжелая гонка. Погодные условия не подфортили. Больше боролись с погодой, чем физически.Группа у нас не особо хотела работать все друг друга пропускали. Никто не хотел вперед, но можно понять каждую, потому что погода тяжелая, мне тоже не хотелось первой идти, так как трасса была заметена», — приводит слова Сориной «Матч ТВ»

Она отметила, что довольная своим выступлением в гонке.

«Рада, что справились с тяжелым состоянием трассы и погодными условиями. В целом сезон самый лучший для меня, поэтому будем стремится еще лучше выступать», — добавила лыжница.

По итогам гонки преследования Сорина заняла шестое место, уступив победительнице 1 минуту 43,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Ступак заняла второе место в общем зачете КМ по лыжным гонкам

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